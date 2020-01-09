В центре Бишкека маршрутка снесла забор и врезалась в дерево.

Водитель буса не справился с управлением. 67-летняя женщина и 14-летняя девочка доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

В центре Бишкека маршрутка снесла забор и врезалась в дерево.

Видео опубликовано на Телеграм-канале "Короче". На кадрах видны сломанное дорожное ограждение и бус, врезавшийся в дерево. Пассажиры в этот момент выбираются из салона.



Управление по обеспечению безопасности дорожного движения сообщило Sputnik, что ДТП случилось 8 января примерно в 10:30 на пересечении улиц Байтик Баатыра и Горького. Водитель не справился с управлением, и бус занесло. Машина на штрафстоянке.

Известно, что 67-летняя женщина и 14-летняя девочка получили закрытые черепно-мозговые травмы — их госпитализировали.

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