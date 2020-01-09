Водитель буса не справился с управлением. 67-летняя женщина и 14-летняя девочка доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.
В центре Бишкека маршрутка снесла забор и врезалась в дерево.
Видео опубликовано на Телеграм-канале "Короче". На кадрах видны сломанное дорожное ограждение и бус, врезавшийся в дерево. Пассажиры в этот момент выбираются из салона.
Управление по обеспечению безопасности дорожного движения сообщило Sputnik, что ДТП случилось 8 января примерно в 10:30 на пересечении улиц Байтик Баатыра и Горького. Водитель не справился с управлением, и бус занесло. Машина на штрафстоянке.
Известно, что 67-летняя женщина и 14-летняя девочка получили закрытые черепно-мозговые травмы — их госпитализировали.
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sputnik.kg
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