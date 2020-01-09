В Москве кыргызстанца-таксиста подозревают в избиении подростка

В Москве 28-летнего гражданина Кыргызстана, работающего таксистом, подозревают в избиении подростка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, таксист при ней избил ее сына-пассажира.

"Водителя задержали и доставили в полицейский участок. В Москве в полицию с заявлением обратилась 38-летняя женщина, которая заявила, что ее 14-летнего сына избил таксист", - сообщает телеканал.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 6 января. В ходе конфликта водитель "Яндекс.Такси" несколько раз ударил школьника в живот и один раз в лицо. В настоящее время подозреваемый в избиении малолетнего таксист задержан.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, по факту произошедшего проводится проверка.

kaktus.media