Прогноз погоды в Бишкеке на ближайшие дни

Бишкек
9 января, четверг
Ночью -7...-9 °C. В 8 утра было минус 6 градусов.
Днем -1...-3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
10 января, пятница
Ночью -8...-10 °C, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.
Днем 0...+2 °C, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.
11 января, суббота
Ночью -6...-8 °C, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.
Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
12 января, воскресенье
Ночью -2...-4 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем +2...+4°C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
13 января, понедельник
Ночью -3...-5 °C, временами снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем -1...+1°C, временами снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 9-13 января
9 января днем без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман.
10 января ночью в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей слабый снег, по остальной территории без осадков.
10 января днем и 11 января в горных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Нарынской области снег, по остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, 9 января по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.
12 января ночью без осадков.
12 января днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Ошской области снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.
13 января ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.
13 января днем на большей части территории временами снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды на 14-15 января
14-15 января сохранится неустойчивая погода: 14 января на большей части территории, 15 января в отдельных районах временами снег. Понижение температуры воздуха.
Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета.
Kaktus.media
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