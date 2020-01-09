Прогноз погоды в Бишкеке на ближайшие дни

Бишкек

9 января, четверг

Ночью -7...-9 °C. В 8 утра было минус 6 градусов.

Днем -1...-3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

10 января, пятница

Ночью -8...-10 °C, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

Днем 0...+2 °C, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

11 января, суббота

Ночью -6...-8 °C, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

12 января, воскресенье

Ночью -2...-4 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +2...+4°C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

13 января, понедельник

Ночью -3...-5 °C, временами снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем -1...+1°C, временами снег. Ветер западный 4-9 м/с.



Прогноз погоды по Кыргызстану на 9-13 января

9 января днем без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман.

10 января ночью в горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей слабый снег, по остальной территории без осадков.

10 января днем и 11 января в горных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Нарынской области снег, по остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, 9 января по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

12 января ночью без осадков.

12 января днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Ошской области снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

13 января ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

13 января днем на большей части территории временами снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды на 14-15 января

14-15 января сохранится неустойчивая погода: 14 января на большей части территории, 15 января в отдельных районах временами снег. Понижение температуры воздуха.

Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета.

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