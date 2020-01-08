ДТП с участием начальника ОВД Сокулука. Семья погибшего отказалась от претензий

Начальник ОВД Сокулука Максат Чойбеков получил встречное заявление от семьи погибшего в аварии. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



По их словам, пассажир Рысбек Апиев скончался в больнице 9 декабря 2019 года. После того как мужчину похоронили, к ним пришли представители Чойбекова, которые оплатили моральную и материальную компенсацию семье погибшего мужчины. После чего, они написали встречное заявление, то есть отказались от всех претензий к начальнику ОВД Сокулукского района.

В МВД КР сообщили Kaktus.media, что они отстранили Чойбекова от занимаемой должности на время следствия и его дальнейшее пребывание в ОВД решится по итогам судебного разбирательства.

По словам сына погибшего Рысбека Апиева - Бека Рысбек уулу, он и его семья не имеет претензий к Максату Чойбекову и написала встречное заявление.

"У нас нет претензий к Чойбекову, но мы имеем претензии к инспекторам УОБДД, которые отпустили Максата Чойбекова с места аварии. Надеемся, что они понесут наказание. Если бы они не отпустили его тогда, все могла быть иначе. Мы написали встречное заявление, так как и так понимаем, что никакого объективного расследования не будет", - заключил Бек Рысбек уулу.

Напомним, 7 декабря 2019 года примерно в 4 утра на объездной дороге Бишкек - Торугарт в Ысык-Атинском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля марки Mercedes-Benz и грузового автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter.

Известно, что начальник ОВД Сокулукского района полковник милиции Максат Чойбеков управлял легковым автомобилем марки Mercedes-Benz. В результате аварии водитель грузовика К. С. в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Канта. Полковник милиции амбулаторно обратился в больницу и уехал в неизвестном направлении.

Кроме того, неизвестно, был ли полковник милиции Чойбеков в нетрезвом состоянии - алкотест он по каким-то причинам не проходил.

Отметим, что даже при мелком ДТП инспекторы УОБДД в обязательном порядке проводят экспертизу водителей на предмет употребления спиртных напитков. Но в случае с начальником ОВД этого почему-то не было сделано.

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