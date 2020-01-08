В Бишкеке продолжится снегопад

Прогноз погоды на 9 января
По данным Кыргызгидромета, завтра, 9 января 2020 года, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Ошской области ожидается снег.
Днем без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман.
Температура воздуха:
В Чуйской области ночью до -6...-11 градусов, днем 0… -5
В Таласской области ночью до -6...-11 градусов, днем 0… -5
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью -3… -8, днем +1… +6
В Иссык-Кульской области ночью -8… -13, днем -10… -15
В столице возможен снег. Днем без осадков, температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…-3.
VESTI.KG
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