В Бишкеке продолжится снегопад

Прогноз погоды на 9 января

По данным Кыргызгидромета, завтра, 9 января 2020 года, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных районах Ошской области ожидается снег.

Днем без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман.

Температура воздуха:

В Чуйской области ночью до -6...-11 градусов, днем 0… -5

В Таласской области ночью до -6...-11 градусов, днем 0… -5

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью -3… -8, днем +1… +6

В Иссык-Кульской области ночью -8… -13, днем -10… -15

В столице возможен снег. Днем без осадков, температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…-3.

VESTI.KG