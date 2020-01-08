Внимание, розыск! Мужчина 5 дней назад вышел из дома и не вернулся

Милиция разыскивает Сергея Салагубова, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Сергея Викторовича Салагубова, 1976 года рождения.
3 января 2020 года он вышел из дома в селе Хунчи Ысык-Атинского района Чуйской области, до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, глаза голубые. На нем были шапка серого цвета, куртка зеленого цвета, черные штаны, на ногах резиновые галоши черного цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Салагубова, просят сообщить по телефонам в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района: 0312 61 69 07, 0708 45 78 46, 0707 25 79 02, 0701 88 62 95.
kaktus.media
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