Внимание, розыск! Мужчина 5 дней назад вышел из дома и не вернулся

Милиция разыскивает Сергея Салагубова, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Сергея Викторовича Салагубова, 1976 года рождения.

3 января 2020 года он вышел из дома в селе Хунчи Ысык-Атинского района Чуйской области, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, глаза голубые. На нем были шапка серого цвета, куртка зеленого цвета, черные штаны, на ногах резиновые галоши черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Салагубова, просят сообщить по телефонам в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района: 0312 61 69 07, 0708 45 78 46, 0707 25 79 02, 0701 88 62 95.

kaktus.media