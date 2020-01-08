Две тонны контрабандного груза выявили на кыргызско-китайской границе

Водитель грузовика и товары переданы сотрудникам таможни

Пограничники контрольно-пропускного пункта “Торугат-автодорожный” совместно с сотрудниками ГТС 7 января пресекли провоз контрабандного груза на территорию Кыргызстана.

Со стороны КНР прибыл грузовой автомобиль Volvo с прицепом. При досмотре автомобиля пограничный наряд обнаружил товары народного потребления, которые не были указаны в сопроводительных документах. Объём груза составил 2 тонны.

После составления соответствующих документов водитель грузового автомобиля и груз были переданы сотрудникам ГТС.



VESTI.KG