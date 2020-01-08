С рудника в Нарыне вывезли золотосодержащую руду на миллионы сомов

По факту задержаны три человека — директор золотоизвлекательной фабрики, руководитель и специалист рудника.
С золотоизвлекательной фабрики "Солтон-Сары" в Нарынской области вывезли 35 мешков золотосодержащего промышленного продукта на миллионы сомов, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.
Антикоррупционная служба ГКНБ выявила канал хищения такого продукта. Отмечается, что должностные лица фабрики систематически занимались незаконным вывозом золотосодержащей руды для продажи в Нарынской и Чуйской областях.
27 декабря в селе Оттук задержали микроавтобус Mercedes-Sprinter, в салоне которого было 35 мешков золотосодержащей руды весом около 1 500 килограммов. Примерная стоимость этого груза на черном рынке составляет около 4 миллионов сомов.
Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР. Задержаны руководитель рудника Солтон-Сары А. М. Ж, директор одноименной фабрики О. Б. Ж. и специалист рудника К. Н. Р. Они арестованы и водворены в следственный изолятор ГКНБ.
sputnik.kg
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