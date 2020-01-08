В Кыргызстане выросло потребление электроэнерги

НЭСК опубликовала данные об уровне потребления электричества в республике в декабре 2018-го и 2019 годов.

За декабрь прошлого года потребление электроэнергии в стране составило 1 миллиард 866 миллионов киловатт-часов, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

За аналогичный период 2018 года было использовано 1 миллиард 807 миллионов киловатт-часов. То есть рост потребления составил 59 миллионов киловатт-часов.

sputnik.kg