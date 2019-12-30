ФФКР: Для строительства стадиона мэрия предложила участки, которые оказались непригодными

Федерация футбола Кыргызстана пригласила болельщиков на встречу

Федерация футбола Кыргызстана, ранее обратившаяся в мэрию Бишкека с просьбой выделить участок под строительство стадиона, выступила с официальным заявлением.

Поводом послужило то, что ранее футбольные фанаты заявили о намерении выйти на митинг к зданию муниципалитета и выразить свое возмущение в связи с тем, что мэрия не выделила участок.

«Последние дни в информационном пространстве появляются различные мнения и домыслы, которые искажают действительность, в связи с чем мы считаем нужным обозначить свою позицию в отношении вопроса выделения во временное пользование земельного участка под строительство футбольного центра.

У Федерации футбола КР появилась уникальная возможность, заключающаяся в том, что международными футбольными организациями были предусмотрены безвозмездные грантовые средства.

Желая не упустить данную возможность, федерация на протяжении последнего года неоднократно официально обращалась в мэрию города Бишкек с просьбой рассмотреть возможность предоставления земельного участка во временное пользование для строительства футбольного центра, по завершению которого он будет передан на баланс мэрии.

При этом хотим особо отметить, что на всех этапах реализации проекта (подготовка необходимой документации, строительство и дальнейшая эксплуатация) земля всегда будет в собственности мэрии. По условиям, выдвигаемым грантодателем в лице ФИФА, земля может быть не в собственности федерации, а может быть в любой другой форме бесплатного предоставления и использования», - сообщает пресс-служба ФФКР.

В качестве подтверждения федерация футбола Кыргызстана привела пример строительства Академии футбола в городе Ош, где земля была предоставлена в длительное безвозмездное пользование, но никак не в собственность ФФКР.

«В пресс-релизе мэрии, выпущенном 27 декабря 2019 года, было указано, что она настаивала о предоставлении со стороны ФФКР подтверждающих документов о выделении гранта. Во-первых, возникает вопрос, в какой форме мэрия настаивала о предоставлении подтверждающих документов – в форме письма, запроса, либо какого-либо другого официального обращения?

Во-вторых, Федерация футбола КР продолжает говорить о том, что сумма безвозмездного гранта зависит напрямую от: проекта, площади земельного участка, его конфигурации и т.п. Да и потом, кто предоставит гарантию выделения гранта без конкретного проекта и его документации в виде эскизного, рабочего проекта, сметной документации и т.д., что в свою очередь, невозможно без привязки к конкретному земельному участку.

Действительно, нам были предложены несколько земельных участков, которые по различным объективным причинам оказались непригодными:

- Земельный участок в ж/м «Ак-Орго» - его площадь составляет 3,5 га., что недостаточно для строительства полноценного футбольного центра, поскольку необходимо 8-10 га.;

- Карагачевая роща – это лесопарковая зона, в которой строительство подразумевает вырубку деревьев и зеленых насаждений, что нанесет урон общему состоянию экологии города.

- Участок в 11-м микрорайоне – это щебеночно-гравийный карьер, глубина котлована которого составляет более 80 метров. Заполнение данного котлована может отнять не один год и приведет к расходу всего гранта.

- Участок в Аламединском районе – данный участок не находится в компетенции мэрии, так как территориально относится к другому органу местного самоуправления.

- Территория спортивного комплекса «Трудовые резервы» - также не находится в компетенции мэрии, а принадлежит Министерству образования и науки Кыргызской Республики», - добавили там.

Кроме того, ФФКР распространила обращение к болельщикам, в котором они были приглашены сегодня в Дом футбола.



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