Дождь со снегом — погода в Бишкеке 30 декабря

В ночь на вторник термометры в столице республики покажут 0…–2. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В понедельник, 30 декабря, в Бишкеке ожидается дождь со снегом, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 3-5 градусов выше нуля, в ночь на вторник 0…–2.

sputnik.kg