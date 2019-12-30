Как милиционера осудили за циничное хулиганство — истории 30 декабря в КР

Милиционер Турсуналы Уралиев шел по улице и увидел молодую женщину, продающую сигареты. Он стал грубить и приставать к ней…

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан проводят много времени в библиотеке, чтобы выяснить, о чем писали СМИ в последнюю сотню лет. Мы узнали, какие события волновали общественность в разные годы 30 декабря. При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также сводки информационных агентств. Редакция Sputnik Кыргызстан благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.

1940. Всесоюзный научно-исследовательский институт сухих субтропиков доставил в Ошскую область семена чая, саженцы лимона, грейпфрута и лучшие сорта инжира. Растения должны были высадить весной.

1943. Недавно в Иссык-Кульской области открыли месторождение коксующихся углей (разновидность каменных углей). Теперь там началось строительство первой в республике полукоксовой установки. Предполагалось, что она даст смолы, из которых в дальнейшем планировалось вырабатывать смазочные материалы: бензин и керосин. Первую продукцию от установки ожидали к II кварталу следующего года. Строительство такой же конструкции планировали начать на руднике "Кок-Янгак" Джалал-Абадской области.

1956. Еще в 1949 году в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области началось возведение больницы. Однако строительство шло медленными темпами, а выделяемые каждый год денежные средства почти не вкладывались. Только за этот год на возведение больницы было выделено 9 миллионов рублей, из которых потратили 1,5 миллиона.

1965. Старший чабан Шарипа Турдумамбетова дежурила с ружьем возле отары на высоком горном перевале рядом с государственной границей, когда заметила тревожное поведение собаки и настороженность лошади. Вскоре из-за поворота показались четверо неизвестных мужчин. Их одежда отличалась от местной, а в походке была неуверенность. Турдумамбетова поняла, что мужчин необходимо задержать. Она спокойно вышла им навстречу, сделав вид, что ничего не подозревает, и предложила выпить чаю.

Однако, когда незнакомцы поняли, что подошли не к юрте, а к колхозной базе, они попытались сбежать. Шарипа закричала, и на помощь выскочили несколько человек. Позже выяснилось, что мужчины действительно нарушили границу. В благодарность Шарипа Турдумамбетова получила благодарность властей и ценные подарки.



1973. Группа солистов Киргизского академического театра оперы и балета отправилась в длительное турне по Чехословакии. В ее составе были народные артисты республики Рейна Чокоева, Асек Джумабаев и Берик Алимбаев. До этого мастера хореографического и оперного искусства побывали в Польше, Венгрии, ГДР и Канаде.

1986. Насирдин Исанов назначен на пост первого заместителя председателя Государственного строительного комитета Киргизской ССР — министра Киргизской ССР.

1993. Милиционер Турсуналы Уралиев шел по улице и увидел молодую женщину, продающую сигареты. Он стал грубить и приставать к ней: содрал колготки и начал больно щипать. За хулиганство, отличающееся особым цинизмом, Уралиев был осужден Первомайским районным судом на год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.

2003. Пожарные Оша запретили реализацию пиротехнических изделий на местных рынках. Кроме того, они призвали горожан быть особо осторожными при использовании уже приобретенных петард и хлопушек. По словам начальника отдела Госпожарнадзора города Оша Бахтияра Эрматова, практически вся ввезенная в регион фейерверочная продукция в основном китайского производства и не имеет сертификата качества, а также представляет угрозу здоровью людей и сохранности окружающей среды.

Он отметил, что в прошлом году ущерб от возгорания пиротехники составил более 60 тысяч сомов. Однако, несмотря на запретительные меры, торговлю фейерверками не прекратили.

2008. Рейд "Злополучная петарда" прошел на Орто-Сайском рынке. Хлопушки и петарды продавали прямо на тротуарах с копиями разрешительных документов. Однако бумаги были выданы на имя одного человека — некого Сартпаева. Никто из реализаторов его не знал.

"Продажа петард спичечного варианта давно запрещена. Однако на рынках такой товар повсюду. Цена одной коробки 7-10 сомов — как раз по карману мальчишкам. Сколько раз наблюдал лично, как сорванцы закидывают горящие бомбочки в капюшоны и карманы прохожих. Дети не осознают, насколько опасны такие петарды. Это не только некачественный, но и просроченный товар. Кроме того, никогда не знаешь, когда бомбанет", — говорил старший инспектор лицензионно-разрешительной системы ГУВД подполковник Али Искендеров.

Милиционеры лишь предупреждали продавцов о запрете продажи данного товара, 31 декабря обещали начать отбирать. "У меня всего две коробки с прошлого года осталось, детям отдам", — сказала одна из продавщиц. А на слова, что это опасно, ответила улыбкой.

2018. Кыргызстанцам, которые в течение трех последних лет отчисляли минимум 10 миллионов сомов налогов, предложили выдавать дипломатические паспорта. Это было предусмотрено в проекте постановления Жогорку Кенеша, который вынесли на общественное обсуждение. Инициатор документа депутат Акылбек Жапаров предложил выдавать диппаспорта учредителям и руководителям хозяйствующих субъектов.

"Это связано с необходимостью способствовать деловой активности налогоплательщиков и является одной из форм признания их значительного вклада в развитие страны. Надеемся, что такой подход послужит стимулирующим механизмом для уплаты налогов", — говорилось в справке-обосновании.

Автор напомнил, что в некоторых случаях диппаспорт дает обладателю преимущества при пересечении границы и позволяет посещать ряд стран без визы. Кроме того, Жапаров предложил изымать дипломатические документы у госслужащих в случае нарушения ими соответствующих кодексов профессиональной этики или привлечения к дисциплинарной ответственности.



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