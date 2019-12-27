Жээнбеков с апрелевцами обсудил 10-летие празднования событий 7 апреля

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с участниками апрельских событий 2010 года, пострадавшими и родственниками погибших.
Участники встречи подняли вопросы, касающиеся организационных моментов 10-летней годовщины апрельских событий, излишней бюрократизации отдельных государственных органов и местных властей.
Жээнбеков отметил, что организационным комитетом по подготовке и проведению 10-й годовщины ведется работа по организации всех мероприятий на должном уровне.
Во встрече приняли участие представители общественных объединений "Мекен Шейиттери", "Эр Теги", "Баатырларга таазим", "Жаркын Элес", "Апрель Баатырлары", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель. Элим. Кыргызстан", "Айкол Таза Коом", "Апрель Баатырлар Биримдиги", "Апрель байрагы", "Элдик сакчы", "Элдик кайрат", "Мекен учун", "Орток шамы", ДНД "Патриот".
Отметим, Сооронбай Жээнбеков дважды в год проводит встречи с апрелевцами, пострадавшими и родственниками погибших.
VESTI.KG
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