Жээнбеков с апрелевцами обсудил 10-летие празднования событий 7 апреля

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с участниками апрельских событий 2010 года, пострадавшими и родственниками погибших.

Участники встречи подняли вопросы, касающиеся организационных моментов 10-летней годовщины апрельских событий, излишней бюрократизации отдельных государственных органов и местных властей.

Жээнбеков отметил, что организационным комитетом по подготовке и проведению 10-й годовщины ведется работа по организации всех мероприятий на должном уровне.

Во встрече приняли участие представители общественных объединений "Мекен Шейиттери", "Эр Теги", "Баатырларга таазим", "Жаркын Элес", "Апрель Баатырлары", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель. Элим. Кыргызстан", "Айкол Таза Коом", "Апрель Баатырлар Биримдиги", "Апрель байрагы", "Элдик сакчы", "Элдик кайрат", "Мекен учун", "Орток шамы", ДНД "Патриот".

Отметим, Сооронбай Жээнбеков дважды в год проводит встречи с апрелевцами, пострадавшими и родственниками погибших.



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