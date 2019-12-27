Жээнбеков выразил соболезнования Казахстану в связи с авиакатастрофой

Президент Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами при крушении самолета близ города Алматы. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.



Авиакатастрофа под Алматы. Самолет упал на частный дом (видео, фото) 7

"С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы - Нур-Султан. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования.

Напомним, сегодня, 27 декабря, в 07:22 под Алматы упал самолет. Самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Нур-Султан, вылетел в 7:05 и пропал с радара. Лайнер, на борту которого были 93 пассажира и пять членов экипажа, упал на частный дом. Есть погибшие и раненые, среди которых один кыргызстанец. Подробнее о крушении - в трансляции.

kaktus.media