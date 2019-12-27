Кыргызстанец, оказавшийся на борту рухнувшего близ Алматы самолета, госпитализирован с переломами обеих ног

Состояние 36-летнего Матвея Клыкова стабильное
На борту самолета авиакомпании «Bek Air» рейса Алматы – Нур Султан, который разбился под Алматы, находились четверо граждан других государств: Китая, Украины и Кыргызстана, сообщает корреспондент Vesti.kg.
Гражданин Кыргызстана Матвей Клыков, 1983 г.р. доставлен в больницу скорой неотложной помощи Алматы.
«Его состояние стабильное. Поступил с переломом обеих голеней», - сообщил Vesti.kg пресс-секретарь комитета ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
На данный момент информация о количестве погибших поступает разная. Есть сообщения о 16 скончавшихся, однако пресс-служба МВД РК опубликовала список из 12 фамилий, несмотря на то, что местный акимат уже официально сообщил о 14 погибших. Среди них журналист казахстанского интернет-издания «Информбюро» Дана Круглова.
Всего на борту было 93 пассажира и 5 членов экипажа. В больницах находится 49 человек, 18 из них в тяжелом состоянии.
Деятельность компании авиакомпании «Bek Air» приостановлена.
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура.
VESTI.KG
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