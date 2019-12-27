В Ленинском районе Бишкека зафиксировано 195 правонарушений среди детей

В акимиате обсудили профилактику преступлений среди несовершеннолетних

В Ленинском акимиате Бишкека состоялось заседание координационного совета по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Принят годовой отчет инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН УВД) о проделанной работе по профилактике правонарушений среди детей, районного центра образования и управления социального развития.

По данным ИДН УВД, в 2019 году в Ленинском районе зафиксировано 195 правонарушений среди детей.

Решено активней работать с родителями подростков, ведь не секрет, что после школы за детьми нет присмотра. К сожалению, родители «теряют» детей, оставляют в компьютерных клубах по ночам. При любой сложной ситуации все всегда ищут виновных на другой стороне, а это же общая и серьезная ответственность.

Дорогие горожане! Напоминаем, что в районных администрациях города действует горячая линия по делам детей:

- телефон горячей линии Ленинского района: 0(312) 65-69-10.

- телефон горячей линии Первомайского района: 0(312) 66-35-02;

- телефон горячей линии Октябрьского района: 0(312) 51-03-75;

- телефон горячей линии Свердловского района: 0(312) 53-05-76;

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