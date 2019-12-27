Авиакатастрофа под Алматы, которая произошла сегодня утром, унесла жизни 15 человек. Десятки пострадали, в том числе дети.
В Казахстане 28 декабря объявлено днем траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета близ Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
27 декабря около 7:22 самолет авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы — Нур-Султан, потерпел крушение недалеко от южной столицы. Согласно информации Комитета гражданской авиации, на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
По последним данным, погибли 15 человек, более 30 пострадали. Лайнер рухнул вскоре после взлета. Он потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением в поселке Кызылту.
Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым, возбуждено уголовное дело.
Подробнее об авиакатастрофе читайте в нашем онлайн-репортаже.
sputnik.kg
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