Ширин Айтматова удалила свой аккаунт в Twitter. Ранее на этой платформе она активно выступала на политические темы.
Вчера в Twitter она написала, что перестанет писать в соцсети, чтобы ее мужа Сыргака Кенжебаева перестали избивать в СИЗО.
Ширин Айтматова в социальных сетях активизировалась летом этого года после выхода расследования о коррупции на таможне и роли Райымбека Матраимова. С ее подачи в социальных сетях началась активная кампания против Матраимова.
Далее она создала движение "Умут-2020" и с командой соратников проводила расследования о коррупции среди политиков.
19 декабря ее мужа Сыргака Кенжебаева задержали по делу о мошенничестве. Айтматова назвала это попыткой давления, но заявила, что не изменит свою позицию.
Kaktus.media
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