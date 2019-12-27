Ширин Айтматова удалила свой аккаунт в Twitter

Ширин Айтматова удалила свой аккаунт в Twitter. Ранее на этой платформе она активно выступала на политические темы.

Вчера в Twitter она написала, что перестанет писать в соцсети, чтобы ее мужа Сыргака Кенжебаева перестали избивать в СИЗО.



Ширин Айтматова в социальных сетях активизировалась летом этого года после выхода расследования о коррупции на таможне и роли Райымбека Матраимова. С ее подачи в социальных сетях началась активная кампания против Матраимова.



Далее она создала движение "Умут-2020" и с командой соратников проводила расследования о коррупции среди политиков.

19 декабря ее мужа Сыргака Кенжебаева задержали по делу о мошенничестве. Айтматова назвала это попыткой давления, но заявила, что не изменит свою позицию.



Kaktus.media