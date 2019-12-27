В Алматы разбился пассажирский самолет. На борту было 100 человек

Лайнер вылетел из Алматы в Нур-Султан и пропал с радаров в 7:05. На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.



В Алматы разбился пассажирский самолет, на борту было 100 человек, сообщает Sputnik Казахстан.



Лайнер авиакомпании "Бек Эйр", следовавший рейсом Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара, говорится в сообщении аэропорта Алматы.



Как сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, самолет при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

"Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек", — говорится в сообщении.

По поручению премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьера. В составе комиссии: министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены.

До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. По данным онлайн-табло аэропорта Алматы, упавший самолет был модели Fokker 100.



sputnik.kg

