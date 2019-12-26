Жээнбеков - детям: Пусть в Новом году у вас будет много радостей, добрых друзей

Президенту Кыргызстана подарили робота
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 декабря, принял участие в новогоднем мероприятии для детей. На президентскую елку дети приехали из всех регионов страны.
«Наши предки оставили нам в наследство многонациональный дружный народ, прекрасную землю. Сейчас мы прилагаем большие усилия для развития нашей страны. Нет ничего дороже родины. Время бежит очень быстро. Совсем скоро судьба страны и народа будет в ваших руках. Вы должны быть готовы к этому. Мы верим вас», — отметил Жээнбеков и пожелал детям крепкого здоровья, счастья и успешной учебы.
Обращаясь к детям, глава государства подчеркнул, что только образованные люди смогут развивать страну и включить ее в число передовых.
«Развитие страны тесно связано с современными технологиями. Поэтому прилагаются большие усилия для обеспечения всех школ интернетом, компьютерными классами и мультимедийной техникой», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Президент подчеркнул, что своими победами на международных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах дети дарят огромную радость своим родителям, родным и учителям, прославляют страну на мировой арене.
«Глядя на вас мы с уверенностью можем сказать, что у нашей страны хорошее будущее. Пусть в Новом году у вас будет много радостей, добрых друзей. Желаю, чтобы в жизни у вас всегда все получалось, и вы дальше радовали ваших любящих родителей, учителей и родных. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у вас было счастливое детство и успешная взрослая жизнь», — отметил глава государства.
Президент вручил детям новогодние подарки. В ответ дети подарили главе государства робота.
Детям представлена новогодняя концертная, театрализованная программа.
На новогоднюю елку от имени президента, прошедшую в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова, прибыли 1100 детей школьного возраста из всех областей.
Среди них — отличники учебы, победители международных конкурсов, олимпиад и турниров, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья.
VESTI.KG
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