Жээнбеков - детям: Пусть в Новом году у вас будет много радостей, добрых друзей

Президенту Кыргызстана подарили робота

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 декабря, принял участие в новогоднем мероприятии для детей. На президентскую елку дети приехали из всех регионов страны.

«Наши предки оставили нам в наследство многонациональный дружный народ, прекрасную землю. Сейчас мы прилагаем большие усилия для развития нашей страны. Нет ничего дороже родины. Время бежит очень быстро. Совсем скоро судьба страны и народа будет в ваших руках. Вы должны быть готовы к этому. Мы верим вас», — отметил Жээнбеков и пожелал детям крепкого здоровья, счастья и успешной учебы.

Обращаясь к детям, глава государства подчеркнул, что только образованные люди смогут развивать страну и включить ее в число передовых.

«Развитие страны тесно связано с современными технологиями. Поэтому прилагаются большие усилия для обеспечения всех школ интернетом, компьютерными классами и мультимедийной техникой», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что своими победами на международных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах дети дарят огромную радость своим родителям, родным и учителям, прославляют страну на мировой арене.

«Глядя на вас мы с уверенностью можем сказать, что у нашей страны хорошее будущее. Пусть в Новом году у вас будет много радостей, добрых друзей. Желаю, чтобы в жизни у вас всегда все получалось, и вы дальше радовали ваших любящих родителей, учителей и родных. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у вас было счастливое детство и успешная взрослая жизнь», — отметил глава государства.

Президент вручил детям новогодние подарки. В ответ дети подарили главе государства робота.

Детям представлена новогодняя концертная, театрализованная программа.

На новогоднюю елку от имени президента, прошедшую в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова, прибыли 1100 детей школьного возраста из всех областей.

Среди них — отличники учебы, победители международных конкурсов, олимпиад и турниров, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья.

VESTI.KG