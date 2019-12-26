У многих дворников нет даже перчаток. Глава «Тазалыка» получил строгое замечание

Вице-мэр Бишкека Мирлан Амантуров возмущен плохой работой городских служб. Под раздачу попали заместители акимов районов и другие муниципальные чиновники
Вице-мэр Бишкека по жилищно-коммунальным вопросам Мирлан Амантуров провел рабочую планерку с руководителями городских служб и структурных подразделений мэрии.
Он сделал строгое замечание директору МП «Тазалык» Рыспеку Сарпашову за плохие условия для сотрудников, поскольку у части дворников даже нет рукавиц и перчаток! По-прежнему не увеличены зарплаты простых работников. Под раздачу попали заместители акимов районов, ответственные за ЖКХ, и команда санитарно-экологической инспекции за слабую работу с хозсубъектами по соблюдению правил благоустройства столицы. Согласно правилам, каждый магазин, павильон, ведомство, частный дом, учреждение ОБЯЗАНО очистить от снега и льда близлежащую территорию в пределах 10 метров.
МП «Тазалык» поручено усилить расчистку тротуаров, пешеходных зон и остановочных пунктов, проводить ежедневную обработку противогололёдными реагентами.
Для безопасности горожан «Бишкекзеленхозу» поручено провести обрезку и «встряску» снега с деревьев.
Сегодня к утру было израсходовано порядка 97 тонн технической соли. На борьбу со снегом вышло 16 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 14 единиц спецтехники: 10 снегоуборочных машин на базе МАЗ, два грузовых автомобиля Зил-130 и два фронтальных погрузчика. Суммарно за последние дни израсходовано 604 тонны технической соли.
В дневную и ночную смены по городу Бишкек работают порядка 663 дворников, 117 грузчиков «Тазалыка», сотрудники ДЭО и команда по вывозу ТБО. Не переживайте! Подсыпка дорог и тротуаров солью будет продолжаться непрерывно.
vesti.kg
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