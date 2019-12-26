Труп сотрудника МЧС с простреленной головой нашли в Оше

По предварительным данным, мужчине выстрелили в затылок в его собственном доме

Накануне, 25 декабря, в Оше нашли тело мужчины с простреленной головой. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы. Труп гражданина обнаружили в его собственном доме, возле сарая.

- Возле места убийства найдена гильза от неизвестной пули, - сообщает милиция. – По предварительным данным, выстрелили в затылок. Пуля вылетела через носовую часть. Проводятся следственные мероприятия и экспертиза.

Погибший 35-летний Сапар Бакыев возглавлял одно из агентств МЧС. У него остались два сына.

VESTI.KG