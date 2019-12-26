Дело об изнасиловании пальцем в туалете. Обвиняемого оправдали

Первомайский районный суд оправдал бывшего вожатого летнего лагеря, обвиненного в том, что в туалете торгового центра он пальцем изнасиловал несовершеннолетнюю.

Информацию об этом подтвердил адвокат девушки.

Напомним, в Бишкеке парня, 1998 года рождения, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки пальцем в туалете кинотеатра торгового центра Бишкека, совершенном в 2016 году, однако известно об этом стало только на следующий год. По данным следствия, потерпевшая ездила в лагерь на Иссык-Куле, а потом они всем потоком встретились в Бишкеке и пошли в кино. На встречу пришел и вожатый из лагеря. По словам девочки, он завел ее в туалет, где совершил над ней действия сексуального характера, применив силу, а потом пригрозил расправой, если она кому-либо расскажет об этом.



В марте 2018 года мать девочки узнала о произошедшем, когда заметила, что ребенок стал себя странно вести: рисовать ходячих мертвецов, рисунки, связанные со смертью, травмировать себя, наносить надписи на теле лезвием или ножом, писала, что она плохая. "Однажды я ее обняла и обнаружила, что на ней что-то нацарапано. Я не стала ей на ночь настроение портить, и днем, когда дочь пришла после школы, попросила, чтобы она показала надпись. После чего стала расспрашивать, что произошло. Я по профессии гинеколог и повела ее на кресло, там-то я и выяснила, что у девочки растянута девственная плева", - рассказала женщина.

Она сразу же обратилась с заявлением в органы внутренних дел.

Экспертиза указала, что факт изнасилования не исключается.

В возбуждении дела сначала было отказано. Лишь после шумихи в СМИ удалось возбудить дело, однако сначала по статье "Развратные действия сексуального характера". Затем следователь переквалифицировал статью на "Насильственные действия сексуального характера".

kaktus.media