Женщина погибла под колесами маршрутки в Бишкеке — момент попал на видео

Первоначально звучала версия, что женщина стояла на обочине и водитель микроавтобуса сбил ее, но на записи видно, как она выходит из маршрутки и падает под колеса.
Момент гибели женщины под колесами маршрутного микроавтобуса в Бишкеке зафиксировала камера видеонаблюдения.
Трагедия произошла утром 25 декабря на пересечении улиц Байтик Баатыра и Кулатова. Очевидцы сообщали, что маршрутка насмерть сбила женщину. На месте работали медики и сотрудники милиции. По предварительным данным ГУОБДД, женщина стояла на обочине.
Однако на записи можно увидеть, что она вышла из маршрутки и упала, а затем случилась трагедия. Также видно, что водитель микроавтобуса уехал сразу после того, как высадил пассажиров.
sputnik.kg
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