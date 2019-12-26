Депутат года – Рыскелди Момбеков

В течение года частенько были случаи, когда депутаты терялись, не знали, чью сторону занять.
Был силен внутренний страх из серии: «Если скажу это, то не понравлюсь этому, если скажу то, то не понравлюсь тому». Народные избранники опускали голову, когда приходило время высказаться. Один Рыскелди Момбеков не боялся открыто высказываться, говорить правду. Больше всего в парламенте кричал, переживал, а также радовался достижениям страны Момбеков. Благодаря умению подбирать правильные слова и красноречивости, поднимаемые им вопросы всегда оказывались в центре внимания.
Источник: газета «Майдан.kg» №51 от 25.12.2019 / стр. 2, gezitter. org
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