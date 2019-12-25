Вице-мэр Бишкека раскритиковал городские службы за наледь и снег на тротуарах

На сегодня по городу работают порядка 663 дворников, 117 грузчиков "Тазалыка", сотрудники ДЭО и команда по вывозу твердых бытовых отходов.

Вице-мэр Бишкека по жилищно-коммунальным вопросам Мирлан Амантуров раскритиковал работу городских служб и администраций четырех районов, сообщила пресс-служба мэрии.

Амантуров встретился с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета для обсуждения работы по очистке тротуаров от снега и наледи и заявил, что службы работают плохо.

"Строгое замечание сделано директору муниципального предприятия "Тазалык" Рыспеку Сарпашову за плохие условия для сотрудников — у некоторых дворников нет даже рукавиц и перчаток. По-прежнему не увеличены зарплаты простым работникам", — говорится в сообщении.

Замечания сделаны также заместителям акимов всех четырех районов, отвечающим за работу ЖКХ, и команде санитарно-экологической инспекции за слабую работу с хозсубъектами по соблюдению правил благоустройства столицы. Согласно этим правилам, каждый магазин, павильон, ведомство, частный дом и учреждение обязаны самостоятельно очищать от снега и льда близлежащую территорию в пределах 10 метров.



Муниципальному предприятию "Тазалык" поручено усилить расчистку тротуаров, пешеходных зон и остановочных пунктов от снега и наледи и проводить ежедневную обработку противогололедными реагентами. "Бишкекзеленхозу" поручено провести обрезку и "встряску" от снега деревьев для безопасности горожан и гостей столицы.

В пресс-службе мэрии рассказали, что к утру 25 декабря было израсходовано порядка 97 тонн технической соли. На борьбу со снегом вышли 16 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела. Привлечено 10 снегоуборочных машин, два грузовых автомобиля и два фронтальных погрузчика. За последние дни на дороги Бишкека израсходовано 604 тонны технической соли.

На сегодня по городу работают порядка 663 дворников, 117 грузчиков МП "Тазалык", сотрудники дорожно-эксплуатационного отдела и команда по вывозу твердых бытовых отходов.



sputnik.kg