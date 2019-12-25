Журналисту Турату Акимову срочно нужна помощь — у его супруги рак

Акимов занимает средства у близких и просит неравнодушных помочь его семье. Счет в сборе денег идет на минуты.
Общественному деятелю и журналисту Турату Акимову требуется помощь общественности.
Как рассказал сам Акимов, у его супруги обнаружили онкологическое заболевание и теперь срочно до этой пятницы нужно собрать 7 тысяч долларов. Супругу повезут на лечение в Грузию.
Теперь он занимает деньги у близких и просит откликнуться неравнодушных.
Реквизиты для помощи: "Элсом" 0555-66-66-88.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!