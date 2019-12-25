Журналисту Турату Акимову срочно нужна помощь — у его супруги рак

Акимов занимает средства у близких и просит неравнодушных помочь его семье. Счет в сборе денег идет на минуты.

Общественному деятелю и журналисту Турату Акимову требуется помощь общественности.



Как рассказал сам Акимов, у его супруги обнаружили онкологическое заболевание и теперь срочно до этой пятницы нужно собрать 7 тысяч долларов. Супругу повезут на лечение в Грузию.

Теперь он занимает деньги у близких и просит откликнуться неравнодушных.

Реквизиты для помощи: "Элсом" 0555-66-66-88.



sputnik.kg