В Бишкеке маршрутка насмерть сбила женщину — фото с места ДТП

По словам очевидца, на месте происшествия работают сотрудники милиции и медики. Погибшей было примерно 30 лет.
В Бишкеке маршрутка сбила женщину, она скончалась, сообщил корреспонденту Sputnik очевидец и прислал фото после ДТП.
Автонаезд произошел на пересечении улиц Байтик Баатыра и Кулатова сегодня примерно в 8:15. От травм женщина скончалась на месте.
"На месте происшествия работают сотрудники милиции и медики. Погибшей примерно 30 лет", — рассказал очевидец.
В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения Бишкека факт ДТП подтвердили. На место происшествия отправился выездной инспектор.
sputnik.kg
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