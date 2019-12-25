В Бишкеке маршрутка насмерть сбила женщину — фото с места ДТП

По словам очевидца, на месте происшествия работают сотрудники милиции и медики. Погибшей было примерно 30 лет.

В Бишкеке маршрутка сбила женщину, она скончалась, сообщил корреспонденту Sputnik очевидец и прислал фото после ДТП.

Автонаезд произошел на пересечении улиц Байтик Баатыра и Кулатова сегодня примерно в 8:15. От травм женщина скончалась на месте.

"На месте происшествия работают сотрудники милиции и медики. Погибшей примерно 30 лет", — рассказал очевидец.

В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения Бишкека факт ДТП подтвердили. На место происшествия отправился выездной инспектор.

sputnik.kg