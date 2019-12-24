В Бишкеке выберут лучшую ледяную скульптуру

Победитель конкурса получит 70 тысяч сомов
В Бишкеке пройдет конкурс на лучшее исполнение скульптур изо льда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По данным муниципалитета, с 5 по 13 января на городском базаре пройдет выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота». Горожане смогут увидеть, как рождаются ледяные скульптуры, и принять участие в голосовании на номинацию «Приз зрительских симпатий».
«Мы приглашаем всех креативных горожан, а также фанатов мультфильма «Холодное сердце» принять участие в создании хрупкой ледяной красоты. Приходите на городской базар на ул. Медерова 44/1, смело берите глыбу льда и творите! Мы ждем художников и скульпторов, мастеров прикладного искусства, студентов и преподавателей вузов, колледжей, училищ, школьников стать участниками конкурса», - говорится в сообщении мэрии Бишкека.
Известно, что каждая созданная скульптура будет радовать горожан до середины января.
По итогам конкурса комиссия определит три первых места:
I место – 70 тысяч сомов;
II место – 40 тысяч сомов;
III место - 25 тысяч сомов.
Участников конкурса тоже ждут приятные новогодние сюрпризы.
Заявки и эскизы принимаются до 5 января 2020 года по адресу: ул. Медерова, 44/1, «Городской Базар». Также можно отправить на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 0555541881
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