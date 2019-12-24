Минфин обязали выплатить 1 млн сомов жертве пыток. Мать расплакалась в зале суда

Суд присудил государство выплатить 1 млн сомов жертве пыток Анарбек уулу Эсенбеку в качестве компенсации морального вреда.

Об этом редакции Kaktus.media сообщил адвокат Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" Сардор Абдухалилов.



Сегодня, 24 декабря, решение о взыскании данной суммы из госказны в лице Министерства финансов КР вынес Первомайский районный суд. Отметим, житель села Кызыл-Жар Анарбек уулу Эсенбек, пострадавший от пыток 11 декабря 2015 года, просил материальную (90 тыс. сомов) и моральную (10 млн сомов) компенсацию.

"Мы довольны решением суда. Для нас вопрос суммы имел второстепенное значение. Главное - выполнение обязательств по предупреждению пыток и преследованию (применивших пытки). Теперь Министерство внутренних дел должно официально извиниться перед Анарбек уулу Эсенбеком", - прокомментировал Абдухаликов.

Мать Эсенбека, узнав о вынесенном решении, расплакалась.

Что произошло?

11 декабря 2015 года Анарбек уулу Эсенбека задержали сотрудники Таш-Кумырского ГОВД. Милиционеры требовали от него признаться, что он совершил квартирные кражи. Эсенбека пытали, надевали целлофановый пакет, который потом сменили на противогаз, объяснив это тем, что душить пакетом было неудобно: он скользил. Из-за сильных болей задержанный сказал, что согласен взять на себя все, что они скажут, только бы они его больше не били. Но на этом силовики не остановились. Они раздели Эсенбека, вывели во двор ГОВД и начали обливать его холодной водой из колодца. Историю потерпевшего можно прочитать здесь.



Милиционеры пытали, чтобы парень признался в краже... золотой цепочки

Пытки продолжались приблизительно до 5 часов утра 12 декабря. За это время Эсенбек несколько раз терял сознание. Ближе к утру сотрудник милиции Шекербек Ажибеков водил руку Эсенбека по бумаге, чтобы написать признательные показания. Сам Эсенбек, кстати, писать не умеет. Милиционеры требовали от него признаться, что он заставлял своего несовершеннолетнего соседа совершить квартирные кражи.



Как рассказал Kaktus.media адвокат Эсенбека Сардарбек Абдухаллилов, дело в отношении его подзащитного возбудили по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления", "Хулиганство" и "Кража". К счастью, в качестве меры пресечения суд избрал домашний арест, что позволило Анарбек уулу Эсенбеку заявить о применении пыток. По основному делу в отношении Эсенбека производство прекратили из-за истечения срока давности.

Виновников осудили

25 декабря 2015 года по факту пыток прокуратура Джалал-Абада возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ОВД Таш-Кумыра - участкового инспектора майора милиции Автандила Болотова, оперативных сотрудников и капитанов милиции Элзара Ибраимова и Шекербека Ажибекова.

22 ноября 2016 года суд первой инстанции оправдал сотрудников правоохранительных органов по статье "Пытка", а вот по статье "Превышение должностных полномочий" их признали виновными и осудили на 6 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима.



Наконец-то! Силовики, пытавшие молодого парня, осуждены 5

21 декабря 2017 года Джалал-Абадский областной суд признал виновными сотрудников милиции как в пытках, так и в превышении должностных полномочий и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

5 марта 2018 года коллегия Верховного суда КР приговор Джалал-Абадского областного суда от 21 декабря 2017 года оставила в силе.

Как прокомментировали в Коалиции против пыток, это редчайший случай, когда в отношении представителей правоохранительных органов вынесен обвинительный приговор с реальным наказанием и сроком.

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