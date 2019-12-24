Внимание! Принимают документы и выдают готовые водительские права временно в разных местах

С 24 декабря водительские удостоверения будут выдавать по адресу: г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/5. Об этом сообщает ГРС.
Правительство намерено продлить срок действия временных водительских удостоверений 2
Это сделано для того, чтобы разгрузить ГП "Унаа".
В целях сокращения скопления посетителей принято решение временно переместить отдел выдачи водительских удостоверений в здание ЦОН-4 по ул. Ауэзова, 1/5, 1-й этаж.
Прием и оформление документов проводятся по-прежнему в отделе "Унаа" по адресу: с. Лебединовка, пр. Победы, 121б.
Напомним, с 9 декабря начался прием заявлений на выдачу водительского удостоверения нового образца. Срок изготовления составляет четыре рабочих дня, без учета дня приема документов. О готовности документа заявитель получит SMS-уведомление на мобильный номер.
По всем вопросам можно обратиться по телефону: 0312 62 41 40.
С декабря 2019 года в Кыргызстане введены в оборот водительские удостоверения нового образца. Сейчас проводится работа по замене ранее выданных водительских удостоверений со сроком действия до 31 декабря 2019 года (условно называемых временными) на постоянные.
kaktus.media
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