Девочка потеряла слуховой аппарат за $20 тысяч. Помогите найти

В социальных сетях кыргызского сегмента появился пост о том, что у ребенка с проблемами слуха потерялся речевой процессор. Редакция Kaktus.media связалась с семьей.
Это произошло в маршрутке №251 около 8 часов утра 23 декабря. Без него ребенок не слышит. Девочке 9 лет. Стоимость аппарата $20 тысяч.
По словам тети девочки, аппарат индивидуальный и никому кроме нее не подойдет. Делается он на заказ, поэтому перепродать его в целях наживы не получится.
"Пожалуйста, помогите найти, гарантируется вознаграждение", - сказала тетя девочки Жаныл.
Если вы нашли аппарат, то можете связаться по номеру: 0557736336
Фото на главной иллюстративное.
kaktus.media
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