Атамбаев встал и ушел — что рассказал адвокат о суде в здании ГКНБ

Сегодня в ГКНБ попытались провести выездное заседание суда по уголовному делу, в котором главным фигурантом является Алмазбек Атамбаев. Его адвокат рассказал, что было не так.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев покинул выездное заседание суда, проходившее в здании ГКНБ, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, защита Атамбаева ходатайствовала о переносе процесса в другое место, а также о проведении заседания без бывшего главы государства, так как он не желает участвовать в нем и отказывается отвечать на вопросы.

"Условия, в которых мы находились, не соответствуют ни санитарным, ни человеческим, ни юридическим нормам. Представьте кабинет площадью 12-15 квадратных метров и 18 человек, которые находятся в этом помещении, а судья — в углу. Однако суд отказал и в переносе места процесса, и в проведении заседаний без Атамбаева. После этого Алмаз Шаршенович встал и ушел", — сказал Слесарев.

До этого судебный процесс по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева не состоялся из-за болезни Атамбаева, тогда суд решил провести выездное заседание по ходатайству гособвинителя.

Дело Батукаева

Азиз Батукаев в августе 2006 года был приговорен Аламудунским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. 9 апреля 2013-го он покинул Кыргызстан, получив условно-досрочное освобождение в связи с "тяжелой болезнью". Сейчас, по информации МВД, Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия.

По этому делу, в частности, были арестованы тогдашние генпрокурор Аида Салянова, вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Им и еще нескольким фигурантам дела изменили меру пресечения на домашний арест за согласие сотрудничать со следствием. Работавшая тогда в отделе судебной реформы аппарата президента Индира Джолдубаева также находится под домашним арестом.

Представителям бывшего президента Алмазбека Атамбаева последовательно вручили три повестки с требованием явиться в Следственную службу МВД для допроса по делу Батукаева. Министерство утверждало, что Атамбаев дал прямое указание отпустить криминального авторитета.

Отказ от явки на допрос привел к штурму дома Атамбаева в Кой-Таше, который 7 августа провел спецназ ГКНБ с целью задержания экс-президента. Штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторную спецоперацию, в итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ. Среди выдвинутых против него обвинений — причастность к делу Батукаева.

sputnik.kg