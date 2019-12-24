Мирбек Атабеков спел с работниками «Тазалыка»

Знаменитый певец поздравил дворников с наступающим новым годом

Работники муниципального предприятия «Тазалык» спели с известным певцом Мирбеком Атабековым на центральной площади «Ала-Тоо». Певец выложил видео встречи на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артиста, он проезжал мимо площади, увидел, как убираются работники, и решил их поздравить с наступающим новым годом.

В свою очередь «тазалыковцы» попросили Атабекова спеть. Он исполнил им песню «Молмолум».

VESTI.KG