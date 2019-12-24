В Кыргызстане произошло два пожара со смертельным исходом

В первом случае погиб 51-летний житель Канта, во втором — шестилетняя девочка из села Казарман.

Ребенок умер из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, в результате чего загорелась занавеска.

В Кыргызстане за минувшие сутки в результате пожаров скончались два человека, сообщает пресс-служба МЧС.

В Джалал-Абаде произошел пожар на нефтебазе, которая находится на улице Шерматова. 23 декабря 2019 года



Первый пожар произошел вчера примерно в 6:30 в Канте на улице Западной. В жилом доме сгорела комната площадью 25 квадратных метров. Погиб 51-летний А. А. Причина возгорания уточняется.

Второй пожар вспыхнул вчера примерно в 18:30 в селе Казарман Джалал-Абадской области по улице Казымбаева. Загорелась занавеска, в результате чего погибла шестилетняя А. Н. кызы. Возгорание произошло из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.

sputnik.kg