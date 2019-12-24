В Кыргызстане произошло два пожара со смертельным исходом

В первом случае погиб 51-летний житель Канта, во втором — шестилетняя девочка из села Казарман.
Ребенок умер из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, в результате чего загорелась занавеска.
В Кыргызстане за минувшие сутки в результате пожаров скончались два человека, сообщает пресс-служба МЧС.
В Джалал-Абаде произошел пожар на нефтебазе, которая находится на улице Шерматова. 23 декабря 2019 года
Первый пожар произошел вчера примерно в 6:30 в Канте на улице Западной. В жилом доме сгорела комната площадью 25 квадратных метров. Погиб 51-летний А. А. Причина возгорания уточняется.
Второй пожар вспыхнул вчера примерно в 18:30 в селе Казарман Джалал-Абадской области по улице Казымбаева. Загорелась занавеска, в результате чего погибла шестилетняя А. Н. кызы. Возгорание произошло из-за нарушения правил пользования электрооборудованием.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!