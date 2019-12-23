Конфликт на кыргызско-таджикской границе. Двое пострадавших выписаны из больницы

Трое продолжают получать лечение в отделении травматологии. Сегодня одного военнослужащего прооперируют
На 23 декабря 2019 года в отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы продолжают получать стационарное лечение трое пострадавших в результате приграничного инцидента, который произошел 18 декабря в селе Кок-Таш Баткенского района. Общее состояние пострадавших удовлетворительное, они идут на поправку и получают всю необходимую медицинскую помощь.
Один пострадавший (военнослужащий) был переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Сегодня планируется операция по удалению инородного тела. Состояние относительно удовлетворительное.
Двое пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.
Напомним, 18 декабря в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенскую областную объединенную больницу были госпитализированы 6 пострадавших.
VESTI.KG
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