Конфликт на кыргызско-таджикской границе. Двое пострадавших выписаны из больницы

Трое продолжают получать лечение в отделении травматологии. Сегодня одного военнослужащего прооперируют

На 23 декабря 2019 года в отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы продолжают получать стационарное лечение трое пострадавших в результате приграничного инцидента, который произошел 18 декабря в селе Кок-Таш Баткенского района. Общее состояние пострадавших удовлетворительное, они идут на поправку и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Один пострадавший (военнослужащий) был переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Сегодня планируется операция по удалению инородного тела. Состояние относительно удовлетворительное.

Двое пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Напомним, 18 декабря в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенскую областную объединенную больницу были госпитализированы 6 пострадавших.

VESTI.KG