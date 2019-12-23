Мэрия изменила маршрут автобуса №36 — в чем причины

В мэрии рассказали, что решение об изменении движения автобуса было согласовано и принято с учетом обсуждения с жителями района.



Мэрия Бишкека изменила маршрут автобуса №36, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Теперь автобус не заезжает с проспекта Жибек Жолу на улицу Осмонкула до компании "Шоро", а курсирует от жилмассива "Ак-Ордо" до улицы Лермонтова по улице Салиевой.

В мэрии отметили, что по просьбе горожан и в связи с прибытием 60 новых автобусов был возобновлен маршрут №36. Но, как оказалось, есть проблемы по части проезда по улице Осмонкула (1,3 километра) до конечной. Их две. Во-первых, жители района паркуют машины вдоль проезжей части, во-вторых, улица сама по себе узкая.

В мэрии уверяют, что такое решение было согласовано с жителями этого района.

Карта маршрута на почте в 15:00.

sputnik.kg