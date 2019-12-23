Албека Ибраимова приговорили к 15 годам тюрьмы

Ибраимов выступал фигурантом нескольких уголовных дел. По версии прокуратуры, он совершил преступления, когда был мэром и председателем правления ОАО "ТНК "Дастан".

Бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов приговорен к 15 годам лишения свободы.

Приговор вынес Ленинский районный суд столицы. Ибраимов проходил обвиняемым по нескольким уголовным делам, которые объединили в одно производство. Его признали виновным во всех преступлениях.

Экс-мэра обвиняли в коррупции при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо", так же как и другого бывшего градоначальника Кубанычбека Кулматова. Последний сегодня был освобожден из-под стражи в зале суда с назначением крупного штрафа.

Ибраимов также был фигурантом дела о покупке ОАО "ТНК "Дастан" изделий "И-239" по завышенной стоимости, дела о продаже 100 процентов акций пансионата "Солнечный берег" и дела о коррупции при передаче муниципальной земли во владение аффилированным лицам.

sputnik.kg