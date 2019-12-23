"Газпром Кыргызстан": 5 лет динамичного развития газовой отрасли Кыргызстана

Ведущий партнер государства – компания "Газпром Кыргызстан" подвела итоги успешной 5-летней деятельности.

За этот период общая сумма инвестиций в развитие и модернизацию газотранспортной и газораспределительной систем республики составила более 25 млрд сомов.

О прогрессивных результатах газового предприятия страны и планах газификации на 2020 год представители компании рассказали на итоговой пресс-конференции для СМИ.

"С момента начала деятельности компании, объем транспортировки природного газа вырос на 55% с 4,05 млрд. м. куб в 2014 году до 6,24 млрд. м. куб. в 2019 году. Значительный рост показывает и объем реализации природного газа: с 210 млн. м.куб. до 290 млн. м. куб. в 2019 году. При этом хотелось бы отметить, что самый высокий рост происходит в категории "Население", объем потребления природного газа вырос на 55%. Все это стало возможным, в первую очередь, за счет реализации программы газификации населенных пунктов в рамках исполнения межправсоглашения.

В 2014 году общее количество уличных распределительных газопроводов составляло 2800 километров. За 5 лет мы построили еще 750 километров, и дали возможность подключиться свыше 40 тысячам домохозяйствам или более чем 200 тысячам гаждан нашей страны", - поделился результатами газификации советник генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.

За время деятельности "Газпрома" на территории Кыргызстана проведена колоссальная работа по строительству и реконструкции газовых мощностей и социальных объектов.

Инвестиции

С момента начала деятельности в развитие и обновление газовой инфраструктуры КР инвестировано свыше 25 млрд. сомов. Были полностью погашены долги ОАО "Кыргызгаз" перед бюджетом и поставщиками газа на сумму свыше 54 млн. долларов США. Компания выплатила в бюджет более 500 млн. сомов в виде налогов и иных платежей.

За 5 лет компанией "Газпром Кыргызстан" реконструированы 3 больших газораспределительных станции - "Бишкек-2", "Сокулук", "Токмок". Впервые за 40 лет проведена масштабная реконструкция и строительство 112 километров новой нитки магистрального газопровода "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы". Реализация проекта позволила в 4 раза повысить пропускную способность газотранспортной системы. Об этом сообщил заместитель гендиректора по ремонту и капитальному строительству "Газпром Кыргызстан" Мурат Сулайманов.

"Помимо этого, за время деятельности компании реконструирована автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в селе Ленинское. Это первый шаг по переходу на экологическое топливо. Это делается для того, чтобы убедить как можно больше водителей перейти на топливо, которое не вредит экологии, мотивировать к переходу на экологически чистое, дешевое топливо по сравнению с ГСМ. В первую очередь работа за эти годы была направлена на повышение надежности и безопасности транспортировки, в целом нашей газотранспортной системы. Также проведена работа по замене свыше 100 км. Старых, малонадежных газопроводов", - отметил Мурат Сулайманов

Газ в каждый дом

"В 2019 году газифицированы жилые массивы в Бишкеке: Достук, Маданият, Чалбай, Учкун, Алтын-Бешик, Аска-Таш. Газификация в 2020 году будет продолжена в Гавриловке, Александровке, строительство газопроводов начнется в селе Чон-Арык, а также начнутся работы в Бишкеке: в жилых массивах Алтын-Ордо, Рухий-Мурас, Ынтымак и Киргизия-1. В настоящее время мы формируем инвестиционную программу следующих лет и посредством СМИ хотим обратиться ко всем с просьбой подавать заявки на газификацию тех или иных населенных пунктов, жилых массивов. Мы призываем местные органы власти, айыл окмоту, объединения граждан обращаться к нам с официальными письмами",

- подчеркнул Мурат Сулайманов.

Эффективный менеджмент

Создаются новые удобства для абонентов и открываются новые центры обслуживания населения. Внедрен принцип "Единого окна", используются самые современные каналы передачи показаний, включая мобильные приложения и сервисы.

За время деятельности в компании полностью автоматизированы основные бизнес-процессы. Внедрение систем коммерческого учета и контроль позволили снизить потери с в несколько раз, до 7%.

"Сейчас для того, чтобы газифицировать свой дом, необходимо обратиться к нам с заявлением, предоставить лишь копию паспорта и копию тех паспорта на жилье. То есть всего 3 документа необходимо, чтобы подключиться к газоснабжению. Нами проводиться сейчас акция для тех жилых массивов и населенных пунктов, где идет сейчас строительство распределительных газопроводов, часть работ мы выполняем совершенно бесплатно. Разработка проекта эскиза, согласование разработанного проекта, врезка и пуско-наладка и выдача технических условий", - сообщил Арзымат Алдаяров.

Социальная деятельность

Следуя принципам высокой социальной ответственности, "Газпром Кыргызстан" продолжает реализацию социальных проектов:

С приходом "Газпром" на территории страны построено 9 физкультурно-оздоровительных комплексов,

2 сентября открыла двери новая общеобразовательная школа в г.Бишкек, построенная по всем международным стандартам качества.

Компания на постоянной основе поддерживает ветеранов Великой Отечественной Войны по всей Республике

Оказана помощь более 1000 лицам, в числе которых детские дома, медицинские центры и нуждающиеся семьи.

"Можно сказать, что это добрая воля компании. Более того, мы активно участвуем в благотворительности. Общая сумма пожертвований за время деятельности "Газпром Кыргызстан" превысила 400 миллионов сомов", - заключил советник генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Таким образом, в юбилейную дату компании, можно уверенно сказать, что "Газпром" полностью выполняет все свои обязательства, последовательно и успешно реализует стратегию развития, являясь стратегическим партнером государства.

"Газпром Кыргызстан" - 5 лет динамичного развития

kaktus.media