Мэрия Бишкека просит водителей не мешать спецтехнике, посыпающей дороги солью

Сотрудники «Тазалык» сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных машин
Сотрудники МП «Тазалык» вторые сутки продолжают очистку столичных улиц, тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов от снега и наледи.
Сегодня к утру было израсходовано порядка 213 тонн технической соли. На борьбу со снегом вышло 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела с привлечением 38 единиц спецтехники: 25 снегоуборочных машин на базе МАЗ, два грузовых автомобиля Зил 130, четыре универсальные комбинированные машины, пять мини-тракторов «Беларус» и два фронтальных погрузчика.
В штатном режиме по Бишкеку работает порядка 700 дворников «Тазалыка». Подсыпка дорог и тротуаров солью будет продолжаться непрерывно.
Дорогие горожане! Сотрудники МП "Тазалык" часто сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных автомобилей у обочин дорог. Они очень мешают проезду спецтехники, тем самым оставляя часть дороги у обочины в летнее время неубранной, а в зимнее время неподсыпанной реагентами. Убедительно просим вас не ставить машины на больших улицах, особенно в снегопад.
Жалобы и предложения можете также отправлять нашим заместителям акимов четырёх районов:
- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0550 997 927; звонить можно на номер:656878;
- Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) - 0 772 192 074 или звонить по номеру: 576380;
- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — 0555 666 096, звонить можно на номер: 661537;
- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703 611 806 или звонить по номеру: 360707.
Звонки также принимаются только по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фото и видеофакты по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-185.
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