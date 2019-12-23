Мэрия Бишкека просит водителей не мешать спецтехнике, посыпающей дороги солью

Сотрудники «Тазалык» сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных машин

Сотрудники МП «Тазалык» вторые сутки продолжают очистку столичных улиц, тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов от снега и наледи.

Сегодня к утру было израсходовано порядка 213 тонн технической соли. На борьбу со снегом вышло 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела с привлечением 38 единиц спецтехники: 25 снегоуборочных машин на базе МАЗ, два грузовых автомобиля Зил 130, четыре универсальные комбинированные машины, пять мини-тракторов «Беларус» и два фронтальных погрузчика.

В штатном режиме по Бишкеку работает порядка 700 дворников «Тазалыка». Подсыпка дорог и тротуаров солью будет продолжаться непрерывно.

Дорогие горожане! Сотрудники МП "Тазалык" часто сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных автомобилей у обочин дорог. Они очень мешают проезду спецтехники, тем самым оставляя часть дороги у обочины в летнее время неубранной, а в зимнее время неподсыпанной реагентами. Убедительно просим вас не ставить машины на больших улицах, особенно в снегопад.

Жалобы и предложения можете также отправлять нашим заместителям акимов четырёх районов:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0550 997 927; звонить можно на номер:656878;

- Турсалиев Алмаз Джакыпбекович (Октябрьский район) - 0 772 192 074 или звонить по номеру: 576380;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) — 0555 666 096, звонить можно на номер: 661537;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703 611 806 или звонить по номеру: 360707.

Звонки также принимаются только по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фото и видеофакты по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-185.



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