В "Востоке-5" началось строительство спортивного комплекса имени Ратбека Санатбаева

В Бишкеке началось строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне "Восток-5".

Капсулу на месте будущего спортивного центра заложили жители и спортсмены Свердловского района, мэр города Бишкек Азиз Суракматов, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Руслан Жакышов, депутаты БГК Адиса Имангазиева, Сейдахмат Исмаилов, Асылбек Кадралиев, а также вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.

Первый за долгие годы большой спортивный объект в этом районе будет носить имя Раатбека Санатбаева, борца греко-римского стиля, чемпиона Азии и бронзового призера Олимпийских игр.

В здании площадью более двух тысяч квадратных метров будут три спортивных зала: тренажерный, игровой и борцовский. Предусмотрены раздевалки, офисные помещения и санитарные комнаты.



Общая площадь земельного участка – 0,647 гектаров, территория вокруг ФОКа будет благоустроена, проектом предусмотрены тротуары и площадки, выложенные брусчаткой, а также газон.



Стоимость строительства после оптимизации расходов составила порядка 50 млн сомов, средства выделены из городского бюджета.



На объекте работает строительная компания "Бийик KG", подрядчики обещают завершить работы до конца будущего года.



kaktus.media