В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном

В отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы продолжают получают стационарное лечение трое из шести пострадавших в результате инцидента кыргызско-таджикской границе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Указано, что общее состояние пострадавших удовлетворительное, они идут на поправку.

"Еще один пострадавший (военнослужащий) был переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, сегодня планируется операция по удалению инородного тела. Состояние относительно-удовлетворительное. Также двое пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Напомним, 17 декабря граждане Таджикистана избили кыргызстанца на дороге вблизи условной линии границы, проходящей через село Кок-Таш Баткенского района Баткенской области. 18 декабря около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенскую областную объединенную больницу были госпитализированы 6 пострадавших.

kaktus.media