В бишкекской поликлинике женщины не поделили очередь и подрались

«Врачам и аптекарям пришлось их разнимать, как в курятнике»

В социальной сети появилось видео с участием женщин, которые якобы подрались в одной из бишкекских поликлиник.

«Мне не понравилось, что у окошка регистратуры Семейной поликлиники #5 подрались, не поделив очередь, две взрослые женщины. Вокруг люди с маленькими детьми и больные. Врачам и аптекарям пришлось их разнимать, как в курятнике. Давайте быть терпимее, Всех с наступающим Новым годом!», - написала автор публикации. (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.)



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