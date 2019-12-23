28-летнего парня жестоко избили. В деле фигурирует милиционер

Юристы Джалал-Абадской правозащитной организации "Справедливость" удивлены, что даже по прошествии пяти месяцев после жестокого избиения 28-летнего парня следственные органы не завершили расследование, следовательно, виновные не понесли наказания.



"Хотя имеется даже видеодоказательство факта совершения преступления, в котором участвовал оперативный сотрудник милиции. Это можно расценить как препятствие в доступе на правосудие жертвы милицейского произвола", - отметили в правозащитной организации "Справедливость".

"Что интересно, за аналогичный период органами следствия было расследовано и раскрыто куда более серьезное уголовное дело по кой-ташским событиям", - отмечают правозащитники.

Что произошло

В городе Кербене Аксыйского района Джалал-Абадской области 2 августа на одной из автозаправок четверо мужчин избили 28-летнего Тимура Ж. Жестокое избиение попало на камеры видеонаблюдения. Соучастником нападавших оказался оперативник. Потерпевший не успел оказать сопротивление и в результате нападения получил тяжелые удары по голове и туловищу.

"Руководство местной милиции бездействует: вместо того чтобы начать расследовать это преступление, они спустили все на тормозах. Рядовые милиционеры пытались выдать случившееся как бытовой конфликт", - сообщила мать молодого человека.

Стали оказывать давление

После того как родственники пострадавшего написали заявление, на них начали оказывать давление.

Нападки не прекратились, правонарушители явились в больницу к потерпевшему и пригласили его "на разговор". Семья предположила, что такое давление связано с интернациональным происхождением молодого человека.

"Статья 16 Конституции КР гарантирует всем равенство перед судом и перед законом. В этой же статье Конституции КР дискриминация запрещается в любом его проявлении", - напомнил в свою очередь адвокат ОПЗО "Справедливость" Сардор Абдухалилов.



Из-за бездействия правоохранительных органов семья потерпевшего обратилась за помощью к правозащитной организации "Справедливость".

По словам жителей Кербена, оперативник ранее также был замечен в подобном избиении. В 2016 году он проходил по делу о пытках в отношении 22-летнего жителя этого же города. Подробнее об этой истории читайте здесь.

"По тому уголовному делу оперативнику удалось избежать наказания. Однако страж порядка успел впутаться в следующую историю. Но и на этот раз следственные органы не спешат привлекать его к ответственности", - заключили в правозащитной организации "Справедливость".

kaktus.media