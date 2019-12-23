Скандал в школе №6. Директора сняли и назначили в СШ №18

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что директора 6 школы-гимназии Гулину Мырсакматову перевели в бишкекскую среднюю школу №18.
Об этом Kaktus.media рассказали работники школы. Новым директором школы №6, по предварительным данным, будет экс-директор школы №18 Аймира Абжанбекова.
Отметим, что ранее 12 учителей начальных классов в СШ№6 написали заявление об уходе.
В данный момент учителя отозвали свои заявления. Однако, как отмечают педагоги и родители, обстановка в школе нестабильная.
Педагогический коллектив и родительский комитет просят вернуть Мырсакматову в школу№6.
Директор школы и сотрудники Управления образования пока не подтвердили информацию о переводе.
kaktus.media
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