Ожидаются морозы до 30 градусов — штормовое предупреждение МЧС Кыргызстана

В Нарынской области, по данным Кыргызгидромета, температура воздуха может понизиться до –30 градусов.

В Кыргызстане ожидаются сильные морозы — Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает о штормовом предупреждении, распространенном ранее.



На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. В отдельных районах вероятно усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

24-26 декабря прогнозируется значительное понижение температуры воздуха. В Чуйской и Таласской долинах ночью до –15…–20 градусов, днем 3-8 мороза; на севере Чуйской области от –7 до –12.

В долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 4-9 ниже нуля, днем 0…+5; в предгорных районах ночью –7…–12, днем –3…+2.

В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью 6-11 градусов мороза, днем –3…+2. В Нарынской области ночью –20…–25, днем 5-10 ниже нуля; в высокогорных районах ночью –25…–30, днем –10…–15.



sputnik.kg