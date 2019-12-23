В Бишкеке столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Оба микроавтобуса ехали в северном направлении по улице 7 Апреля. Милиция выясняет обстоятельства ДТП.
В Бишкеке столкнулись два маршрутных микроавтобуса, пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД.
Авария произошла 22 декабря в 9:40 на улице 7 Апреля. Обе маршрутки ехали в северном направлении.
В больницу обратились шестеро пострадавших. Милиция выясняет обстоятельства произошедшего.
sputnik.kg
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