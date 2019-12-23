В части Бишкека на три дня отключили газ

С 23 по 25 декабря в части Бишкека отключили природный газ.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан".
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц А. Огонбаева, Курманджан Датки, Гражданской и Т. Айтматова.
Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
kaktus.media
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