В части Бишкека на три дня отключили газ

С 23 по 25 декабря в части Бишкека отключили природный газ.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан".



В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц А. Огонбаева, Курманджан Датки, Гражданской и Т. Айтматова.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.

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