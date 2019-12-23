В результате ДТП на трассе Бишкек – Москва погибли кыргызстанцы

Они ехали из Новосибирска на родину

Двое кыргызстанцев погибли в результате ДТП на трассе Бишкек-Москва. Видео аварии распространилась в Сети.

Сообщается, что граждане КР ехали на автомобиле марки Daewoo Nexia. Двое погибли, один пассажир выжил.

VESTI.KG