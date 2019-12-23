Прыжок женщины с 4-го этажа с ребенком. Новый приговор

Редакция Kaktus.media продолжает отслеживать историю женщины, выбросившейся с 4-го этажа вместе с ребенком и получившей за это 12 лет колонии.

Напомним, приговор обжаловали, так как, по словам адвоката, свидетели утверждают, что подсудимая много лет терпит насилие со стороны мужа, однако суд первой инстанции это не учел.



Суд второй инстанции приговорил женщину к 11 годам лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат женщины Мухае Абдураупова

"Самый гуманный Кыргызский суд осудил А. на 11 лет лишения свободы, за попытку убийства ребенка, а ее попытка самоубийства, многолетнее домашнее насилие не были учтены. Прокурор просил оставить в силе приговор первой инстанции - 12 лет лишения свободы", - написала она.

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